РИАМО - 8 июн. В новой Москве ликвидирован пожар в 3-этажном жилом доме, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Пожарные боролись с огнем в поселении Марушкинское. Деревянный дом находился в д. Крекшино, коттеджном поселке «Чистые пруды» на ул. Запрудная, д. 79.

Возгорание в доме локализовали в 19:15. Ликвидация открытого горения произошла в 19:30. Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 19:44.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 150 кв. м. Информации о пострадавших нет.

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