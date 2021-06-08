РИАМО - 8 июн. Врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, соблюдение каких правил должно помочь в грамотной организации сна, передает Nation News.

Эксперт назвала ряд причин, из-за которых возможны проблемы с засыпанием. В частности, это может быть образ жизни, заболевания внутренних органов, психическое состояние, бессонница по привычке.

Для того, чтобы сон был качественным, необходимо начать спать строго по режиму, отказаться от пересыпания. Соблюдение стабильного режима сна способствует более эффективному восстановлению организма. При этом 7-8 часов вполне достаточно.

Спорт и физические нагрузки благоприятно влияют на протекание процессов в организме. Занятия спортом или 30 минут аэробной нагрузки в день, или 10 тыс. шагов в день – необходимый минимум.

Сомнолог рекомендует отказаться от кофеина во второй половине дня, а также от проведения времени за гаджетом за час до сна. За два часа до сна лучше заняться спокойными делами.

Приятная обстановка в спальной комнате – важный атрибут восстанавливающего и комфортного сна.

«Если в течение месяца указанные способы не срабатывают – нужно однозначно обратиться к врачу», – заключила Черкасова.

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