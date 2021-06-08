РИАМО - 8 июн. Распространенное многолетнее растение живучка или аюга начала цвести в лесах Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Встретить медонос, который внешне похож на мяту или шалфей, можно в лиственных лесах, на опушках, полянах, среди зарослей кустарников.

Свое название растение получило за выносливость и способность переживать неблагоприятные условия. Аюга выбрасывает от основания стебля длинные ползучие усы. После они укореняются и становятся самостоятельными растениями. Также живучка размножается семенами.

В настоящее время в разных уголках мира можно встретить порядка 45 видов аюги. Растение становится частью композиции на клумбах и помогает подавить сорняки. Помимо прочего, живучка добавляет красивый цвет листвы, цветение в сад, а также помогает бороться с эрозией почвы.

Аюга применяется в народной медицине и используется для лечения заболеваний. Кроме того, молодые листья живучки, а также ее побеги употребляются в пищу в северных областях и странах несмотря на высокое содержание дубильных веществ. Датчане, шведы и норвежцы используют растение в кулинарии.

Живучка цветет 20 дней в мае-июне.