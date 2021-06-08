РИАМО - 8 июн. Глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев вместе с жителями улицы Ухтомского принял участие в открытии новой современной детской игровой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Детская площадка была установлена по программе губернатора Московской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Это долгожданное событие для всех нас, теперь двор совершенно преобразился и станет еще одним центром притяжения для детей», — сказал Дорофеев.

Он добавил, что установка детской площадки на улице Ухтомского была запланирована на 2020 год, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Глава города призвал жителей беречь новое общественное пространство для детей.

«Главное — беречь игровой городок, чтобы он радовал ребят как можно дольше. Об этом мы договорились с нашей активной инициативной группой. Спасибо за неравнодушное отношение», — добавил он.

Также глава Электрогорска поблагодарил правительство и губернатора Московской области Андрея Воробьева за долгожданный подарок детям.

Танцевальный номер гостям мероприятия подарила студия танца Германа Селиванова «Радуга».

«Живем здесь третий год и не один раз поднимали вопрос по установке детской игровой площадки. Раньше на этом месте стояла старая горка, и ребятам негде было играть. Всем коллективом инициативных родителей, друзьями и знакомыми приняли участие в голосовании на портале «Добродел» и набрали необходимое количество голосов. В прошлом году из-за пандемии установку площадки перенесли. А сейчас мы очень рады и благодарны главе города и губернатору, что буквально за несколько дней у наших детей появилось место для игр», — рассказала жительница города Ольга Щедрина.