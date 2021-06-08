РИАМО - 8 июн. Жилой дом по программе реновации в районе Северное Измайлово на востоке столицы планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Здание имеет четыре секции переменной этажности и подземную одноуровневую парковку под зоной двора. Строительство ведется по индивидуальному проекту. В доме будет 366 квартир: 110 однокомнатных, 189 – двухкомнатных, 67 – трехкомнатных.
Фасады сделаны из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Сюда же повесят короба для кондиционеров. Подъезды украсят витражными стеклами.
Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них установят средства связи для звонка диспетчеру.
На первых этажах планируют открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
На первом этаже подъезда будут находиться: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.
Здание будет оборудовано системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Двор дома благоустроят и озеленят: поставят детскую площадку, лавочки, разобьют газоны и цветники, посадят деревья.
Сейчас в Москве на стадии переселения по реновации находятся 271 старый дом и около 40 тыс. москвичей. Переехали уже более 31 тыс. человек.
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