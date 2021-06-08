РИАМО - 8 июн. Жилой дом по программе реновации в районе Северное Измайлово на востоке столицы планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В районе Северное Измайлово по адресу: улица 11-я Парковая, владение 45 возводится жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся устройство котлована и установка шпунтового ограждения», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Здание имеет четыре секции переменной этажности и подземную одноуровневую парковку под зоной двора. Строительство ведется по индивидуальному проекту. В доме будет 366 квартир: 110 однокомнатных, 189 – двухкомнатных, 67 – трехкомнатных.

Фасады сделаны из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Сюда же повесят короба для кондиционеров. Подъезды украсят витражными стеклами.

Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них установят средства связи для звонка диспетчеру.

На первых этажах планируют открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

На первом этаже подъезда будут находиться: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Здание будет оборудовано системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Двор дома благоустроят и озеленят: поставят детскую площадку, лавочки, разобьют газоны и цветники, посадят деревья.

Сейчас в Москве на стадии переселения по реновации находятся 271 старый дом и около 40 тыс. москвичей. Переехали уже более 31 тыс. человек.

В Москве строится и проектируется 290 домов по реновации>>