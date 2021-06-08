РИАМО - 8 июн. В 3-этажном деревянном жилом доме в новой Москве ликвидировали открытое горение, уточненная площадь возгорания составила 150 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел в поселении Марушкинское по адресу: д. Крекшино, коттеджный поселок «Чистые пруды», ул. Запрудная, д. 79.

Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание в 19:15. Открытое горение ликвидировано в 19:30.

Информации о пострадавших нет.