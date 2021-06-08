РИАМО - 8 июн. АО «СГ-трейдинг» полностью погасило задолженность по заработной плате в размере более 21 млн рублей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с мая 2020 года по март 2021 года руководство акционерного общества «СГ-трейдинг» полностью не выплатило заработную плату более чем 250 работникам.

Благодаря грамотно спланированной работе и позиции следователей по восстановлению нарушенных трудовых прав работников в короткие сроки обеспечено полное погашение долгов по зарплате.