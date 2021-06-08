РИАМО - 8 июн. Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского привезут в подмосковную Коломну 17 июня, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Святыню доставят по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ознаменование 800-летия со дня рождения князя.

Мощи доставят в Успенский собор Коломны 17 июня, где они будут находиться по 20 июня включительно. Встречать святыню будут представители Коломенского духовенства: они отслужат Божественную литургию, которая начнется в 08:00. Мощи будут открыты для поклонения верующих до 20:00.

В День Святого Духа, 21 июня, мощи перевезут в Свято-Духовский храм села Шкинь. Здесь божественную литургию совершит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. По ее окончании пройдет крестный ход. Мощи будут доступны для верующих с 10:00 до 16:00.

На протяжении всего времени пребывания мощей благоверного князя духовенство Московской епархии будет совершать перед ними молебные пения с акафистом. Кроме того, оказывать всестороннюю помощь верующим будут волонтеры.

Александр Невский — новгородский князь, великий князь киевский, великий князь владимирский, полководец, святой Русской православной церкви. Считается покровителем воинов, поэтому он надежно защищает тех, кто обращается к нему с молитвой о поддержке.