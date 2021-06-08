РИАМО - 8 июн. Международная платежная система SWIFT не станет отключать Россию, так как это невыгодно, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно», — сказал исполнительный директор Россвифта Роман Чернов.
Чернов сообщил об этом во время выступления в Государственной думе.
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова отметила, что в настоящее время регулятор не видит рисков подобного сценария.
Ранее Скоробогатова заявила, что если РФ отключат от SWIFT, внутрироссийский трафик переведут на отечественную систему.
SWIFT является международной системой передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тыс. крупных организаций в 200 странах. При этом Россия является одним из самых активных ее участников.
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