РИАМО - 8 июн. Международная платежная система SWIFT не станет отключать Россию, так как это невыгодно, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно», — сказал исполнительный директор Россвифта Роман Чернов.

Чернов сообщил об этом во время выступления в Государственной думе.

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова отметила, что в настоящее время регулятор не видит рисков подобного сценария.

Ранее Скоробогатова заявила, что если РФ отключат от SWIFT, внутрироссийский трафик переведут на отечественную систему.

SWIFT является международной системой передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тыс. крупных организаций в 200 странах. При этом Россия является одним из самых активных ее участников.

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