РИАМО - 8 июн. Пожарным удалось локализовать возгорание в 3-этажном деревянном жилом доме в новой Москве, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу: поселение Марушкинское, д. Крекшино, коттеджный поселок «Чистые пруды», ул. Запрудная, 79.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений здание горело по всей площади — это 300 кв. м.

В 19:15 возгорание удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.