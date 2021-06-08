РИАМО - 8 июн. Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической ветке столичной подземки. Сейчас уже движение осуществляется в обычном режиме, сообщили РИАМО на горячей линии метро.

Как сообщили РИАМО очевидцы, на станции «Проспект Вернадского» пассажиров информировали по громкой связи о сбое в движении поездов по техническим причинам.

«По техническим причинам на станции «Спортивная» убирали состав», — сказали на горячей линии.

Движение на ветке уже осуществляется в обычном режиме.

4 июня на Сокольнической линии также произошел сбой в движении поездов из-за человека на путях.