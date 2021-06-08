РИАМО - 8 июн. В новой Москве загорелся 3-этажный жилой дом, площадь пожара составила порядка 300 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: поселение Марушкинское, д. Крекшино, коттеджный поселок «Чистые пруды», ул. Запрудная, д. 79, поступило в ЦУКС в 16:57.

Когда на место прибыли пожарные-спасательные подразделения, оказалось, что возгорание происходит на всей площади жилого деревянного здания.

Информации о пострадавших нет.