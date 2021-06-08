РИАМО - 8 июн. В Подмосковье появилась возможность проверить земельный участок перед обращением за выкупом или перераспределением земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Возможность проверить участок на оборотоспособность появилась сразу в двух популярных услугах по земле. Сервис предпроверки, позволяющий узнать о возможных ограничениях на земельных участках до подачи заявления, запущен в услуге по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без торгов при обращении за выкупом участка и в услуге по перераспределению земель.

«Данные услуги по земле являются одними из самых популярных. С начала года на услугу по предоставлению земли в собственность обратились более 5 тыс. заявителей, а за перераспределением – более 13 тыс. Мы стараемся сделать все услуги по земле максимально удобными и доступными для людей. Введение дополнительного сервиса позволит гражданам заранее узнать о существующих ограничениях земельного участка или их отсутствии и взвешенно принять решение», – сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова пояснила, что при подаче заявления на предоставление участка в собственность без торгов заявителю в рамках услуги будет предложено указать кадастровый номер интересующего его земельного участка, после чего в автоматическом режиме ему будет предоставлен доступ к сервису «градпроработка», в котором отобразится информация о возможных ограничениях указанного земельного участка – санитарных и охранных зонах, и др.

Перед дальнейшим заполнением заявления на государственную услугу заявитель будет ознакомлен с информацией о возможных причинах отказа в предоставлении услуги, если нужный участок имеет пересечение с одной из ограничивающих зон.

В услуге по перераспределению земель такую же информацию можно получить, указав координаты образуемого земельного участка.

Обратиться за услугой по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без торгов на региональном портале госуслуг можно по ссылке , а за перераспределением — по ссылке.

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