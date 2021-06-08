РИАМО - 8 июн. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин во время шоу Данилы Поперечного «Без души» рассказал, из-за чего расстался с женой Ириной Смелой, сообщает Газета.ru.

«Ей хотелось мужского тепла, чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, в турах, на съемках», — сказал Прусикин.

Он добавил, что не живет с супругой с 2019 года.

Тем не менее Смелая остается для Прусикина близким человеком. От экс-жены у фронтмена есть сын Добрыня.

Отношения с Софьей Таюрской, которая является коллегой Прусикина по группе, начались у музыканта после случайного интимного контакта на вечеринке.

Ранее Таюрская призналась в том, что состоит в отношениях с Прусикиным. Это произошло во время YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

По ее словам, она не рассматривала фронтмена как потенциального партнера.