РИАМО - 8 июн. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин во время шоу Данилы Поперечного «Без души» рассказал, из-за чего расстался с женой Ириной Смелой, сообщает Газета.ru.
Он добавил, что не живет с супругой с 2019 года.
Тем не менее Смелая остается для Прусикина близким человеком. От экс-жены у фронтмена есть сын Добрыня.
Отношения с Софьей Таюрской, которая является коллегой Прусикина по группе, начались у музыканта после случайного интимного контакта на вечеринке.
Ранее Таюрская призналась в том, что состоит в отношениях с Прусикиным. Это произошло во время YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
По ее словам, она не рассматривала фронтмена как потенциального партнера.
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