РИАМО - 8 июн. Автомобильный видеоблогер Константин Заруцкий, более известный как AcademeG, собирается создать в России новый автобренд под названием Ultra Tank, передает Газета.ru.

Под этой маркой на рынке появятся вездеходы для охоты и рыбалки. Предполагается, что сначала будет мелкосерийная сборка для растущего числа заказчиков. При этом цена одной машины будет начинаться примерно от 100 тыс. долларов.

В качестве возможных покупателей рассматриваются как состоятельные поклонники активного отдыха из России, так и арабские миллионеры.

Для управления данным «танком» потребуется водительское удостоверение категории D, а также регистрация самоходной машины в Гостехнадзоре.

Заруцкий планирует купить земельный участок в Санкт-Петербурге и начать строить там ангар для сборки вездеходов Ultra Tank.