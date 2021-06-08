РИАМО - 8 июн. Количество многодетных семей, зарегистрированных в Подмосковье, увеличилось в 3 раза за прошедшие 10 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается на 14%. Если в 2012 году в регионе было зарегистрировано 27,5 тыс. многодетных, то в 2021 году их количество выросло в 3 раза и составило 86 тыс. семей», – сказала зампредседателя правительства Подмосковья – министр социального развития области Ирина Каклюгина.

По ее словам, такой стабильный рост происходит благодаря эффективной поддержке многодетных семей со стороны правительства региона.

Зампред отметила, что сейчас в Подмосковье существует более 30 мер соцподдержки многодетных. Стоимость школьной формы, например, компенсируют исключительно многодетным родителям.

Инструкция по оформлению удостоверения многодетной семьи и памятка о льготах приходят в личный кабинет родителей на региональном портале госуслуг.

В 2021 году из регионального бюджета Московской области выделили почти 23 млрд рублей на пособия и выплаты.

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