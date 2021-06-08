РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Тренер спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Михаил Лачихин стал чемпионом на Кубке Ассоциации киокусинкай России среди ветеранов, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Кубок Ассоциации киокусинкай России проходил в Москве с 4 по 7 июня. В соревнованиях участвовали свыше 100 сильнейших спортсменов со всей страны. Лачихин представлял Люберцы, среди ветеранов в весовой категории до 75 кг он стал чемпионом.

В комитете по физической культуре и спорту добавили, что в финале Лачихин победил соперника из Московской области.