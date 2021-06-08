РИАМО - 8 июн. В Электрогорске на улице Классона окрыли новую детскую игровую площадку. В церемонии открытия приняли участие глава округа Сергей Дорофеев, депутат Московской областной думы Линара Самединова и юные жители, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Электрогорска напомнил, что два года назад в этом дворе было выполнено комплексное благоустройство, а в 2020 году был начат капитальный ремонт многоквартирных домов, теперь же улицу украсил современный детский комплекс.

«Перемены в исторической части нашего города полностью преобразили ее облик», – сказал Дорофеев.

На открытии площадки выступил танцевальный коллектив Dance-Show. Также участники мероприятия получили подарки.

«Спасибо от электрогорских детишек и их родителей нашему губернатору Андрею Юрьевичу (Воробьеву – ред.) за поддержку муниципалитетов такими нужными и важными проектами!» – подчеркнул глава Электрогорска.

Детская площадка была установлена по программе губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».