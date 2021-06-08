РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Посвященный Дню России турнир по спортивному ножевому бою состоится в СШОР Люберец 12 июня, сообщает РОО «РосМолСпорт Московской области».

Турнир проводится в целях популяризации и развития оружейных единоборств в России, пропаганды здорового образа жизни.

Открытый турнир «Кубок РосМолСпорта по спортивному ножевому бою» пройдет впервые в Московской области по адресу: Октябрьский пр-т, д. 349А. Он будет посвящен Дню России. В соревнованиях поучаствуют спортсмены старше 18 лет в двух мужских категориях - рост до 178 см (включительно) и свыше 178 см, а также в одной женской абсолютной категории.

Начало турнира в 11.00. Организаторы мероприятия - Клуб «С.П.А.С.» и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации округа.