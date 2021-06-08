РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Более 5 тыс. куб м отходов отправили на переработку из подмосковного Красногорска в рамках областного проекта «Мегабак», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Пункт приема вторсырья заработал в округе с 1 августа 2020 года.

На территории пункта установлены контейнеры для сбора 12 различных фракций. Установлены контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и ламп.

Площадка работает по адресу: улица Речная, дом №27А ежедневно с 9:00 до 18:00. Собранные отходы по мере их накопления забирают компании-переработчики, а также региональный оператор.

Территория находится под видеонаблюдением с подключением в подмосковную систему видеонаблюдения «Безопасный регион».