РИАМО - 8 июн. Глава Электрогорска Сергей Дорофеев встретился со спортсменами и тренерским составом электрогорской школы каратэ «Знамя труда» и поблагодарил ребят за высокие результаты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подарочными сертификатами за достижения и успехи в своем любимом виде спорта отмечены Вероника Митяева, Даниил Идрисов и Сергей Зайцев.

Дорофеев поблагодарил родителей за достойное воспитание юных, но очень способных ребят, а тренерский состав – Ивана Федулова и Вадима Маныкина – за большой вклад в развитие каратэ на территории Электрогорска.



За чашкой чая глава города со спортсменами поговорили о планах и перспективах.

«Стремиться всегда нужно только вперед к новым вершинам, а мы обязательно и дальше будем поддерживать все инициативы!» – отметил Дорофеев.