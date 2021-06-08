РИАМО - 8 июн. Дорогу на улице Кржижановского в Электрогорске капитально отремонтируют в 2021 году. За последние 4 года привели в порядок 98% автомобильных дорог Электрогорска, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местные жители давно обращались в администрацию по вопросу дороги, которая идет по ул. Кржижановского вдоль домов №28-30 и детского центра «Истоки». К капитальному ремонту этого участка приступили в конце мая. Это долгожданное событие для жителей микрорайона, которые более 15 лет передвигались по временной дороге из строительных плит.

Кроме того, в ближайшее время в городе на месте «народных троп» сделают тротуары: от дома № 41 по ул. Советской к пешеходному переходу центральной автодороги; от дома №38 по ул. Советской к автобусной остановке; от Дома культуры до городского парка; от ул. Островского к зданию пансионата «Ногинский».

По плану ремонта автомобильных дорог общего пользования на 2021 год уже отремонтировали участки: к предприятию «Брынцалов-А»; проезд к зданию бывшего профучилища-34; дорогу от улицы Советской к железнодорожному переезду платформы 14 км.

За последние четыре года благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева привели в порядок 98% автомобильных дорог Электрогорска.