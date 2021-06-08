В Москве и Подмосковье 8 июня разразилась сильная гроза. На опубликованных в Сети видео видно, как автомобили рассекают бурные потоки воды. А пользователи Instagram и «ВКонтакте» встречают стихию каждый на свой лад: кто-то жалуется, а кто-то радуется.

Особенно досталось району Бибирево. Потоки достигают решеток радиаторов автомобилей на проезжей части.

На улице Белозерской вода залила проезжую часть и тротуары. «Как людям домой добираться?» — негодуют в паблике @altufyevo_bibirevo_online.

«Надо улицу Широкую переименовать в Глубокую», — пишет в комментариях к видео ludmila070379.

Около метро «Отрадное» машины поднимают целые фонтаны брызг. На своей страничке во «ВКонтакте» Ольга Сергеева вспоминает песню «В городе дождь» группы Uma2rman.

На «Кожуховской» стихия превратила лестницу в ступенчатый водопад.

«Наконец-то гадатели не промахнулись с погодой», — пишет victoria_mirabella.

«Видимость ноль, идем по приборам», — шутит в Instagram woldemarry.

«Я люблю такую погоду. Только на улице не стоит находиться в грозу, лучше переждать где-нибудь», — подписывает свое видео с ливнем svet_zelenograd из Зеленограда.

На видео у Лизы Александровой слышны громовые раскаты и видна сплошная дождевая пелена.

В подмосковной Шатуре автомобилистам тоже приходится пробираться сквозь водные потоки.

«В подъезде вода, около него потоп. Не выйти», — жалуются жители поселка Ферма в Сергиево-Посадском округе.