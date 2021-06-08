РИАМО - 8 июн. В Подмосковье в связи с непогодой на всей территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Ранее МЧС предупредило жителей о грозе, ливнях и граде в Московском регионе.
На время действия режима на дежурство привлекут 218 бригад. Кроме того, у компании есть 764 единиц спецтехники, в том числе 68 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 14 МВт. В настоящее время ПАО «Россети Московский регион» работают в штатном режиме, однако при необходимости филиалы компании могут перевести на РПГ.
На текущий момент контролируется действие оборудования подстанций, а также проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий.
Кроме того, энергетические компании на постоянной основе информационно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеослужбами Гидрометцентра.
Граждане всегда могут обратиться по телефону «Светлой линии»: 8-800-700-40-70.
Для того, чтобы рассказать об отключениях электрической энергии и повреждениях энергетических объектов, необходимо набрать номер телефона контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.
Сообщить об аварийном отключении можно через единую диспетчерскую службу муниципалитета.
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