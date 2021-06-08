РИАМО - 8 июн. В рамках проекта «Добрая комната» в детской городской больнице подмосковного Электрогорска появилась зона ожидания с книгами и игрушками, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Малыши, которые находятся на стационарном лечении или ожидают приема врача, смогут играть, общаться и интересно проводить свободное время в детской игровой зоне. Ее оборудовали детской мебелью, книгами и развивающими игрушками. Такой подарок преподнесли представители местного отделения партии «Единая Россия».

Торжественно открыть детский уголок, пообщаться с ребятами и вручить им подарки приехал глава города, секретарь местного отделения партии «Единой России» Сергей Дорофеев и депутаты городского совета.

«Благодарен всем неравнодушным, кто помог организовать для детей интересное пространство. Опыт создания детских игровых зон в поликлиниках идет по всему Подмосковью и главная его задача – сделать процесс пребывания детей в медучреждениях максимально комфортным и способствующим скорейшему выздоровлению», – отметил Дорофеев.

Региональный партийный проект «Добрая комната» создан в 2019 году по инициативе депутата Московской областной думы Линары Самединовой.