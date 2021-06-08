РИАМО - 8 июн. В первом квартале текущего года спрос на элитные и премиальные квартиры в новостройках вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании «Метриум».

«Повышение цен на элитные и премиальные новостройки не привело к снижению активности клиентов», – сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум», участник партнерской сети CBRE Анна Раджабова.

Она добавила, что ликвидные высокобюджетные новостройки привлекают граждан для долгосрочных капиталовложений во время нестабильности и мировой рецессии.

Кроме того, по словам Раджабовой, преимущественное количество клиентов со сбережениями покупали квартиру в зависимости от обстоятельств, начиная от переезда до расширения семейства.

Согласно подсчетам аналитиков компании, за три месяца, если не учитывать покупки готового жилья, девелоперы заключили около 730 сделок, из которых 695 – в премиальном секторе, еще 34 – в элитном. Таким образом, основная масса договоров долевого участия зафиксирована в премиальном сегменте рынка, а меньшая – в элитном. Сумма, на которую девелоперы продали квартиры и апартаменты, составила 42 млрд рублей.

В первом квартале прошлого покупатели заключили 493 сделки, из них 412 – в премиальном сегменте, а 81 – в элитном. Несмотря на то, что спрос на элитные новостройки снизился, покупатели, предпочитающие премиум, стали поактивнее.

Спрос на дорогостоящие новостройки вырос сильнее, чем на более доступное жилье. Таким образом, за год количество соглашений о покупке квартир в домах бизнес-класса, которые находятся на этапе строительства, выросло на 28%, а эконом- и комфорт-класса – на 16%.

Кроме того, дольщики проектов элитного и премиального класса стали не только покупать больше квартир и апартаментов, но и тратить больше денег.

В настоящее время средний «чек» сделки на рынке премиум жилья, которое возводится, вырос с 48,1 млн до 55,4 млн рублей, а на рынке элитного – с 59,4 млн рублей до 125,2 млн рублей. Таким образом, выручка девелоперов новостроек элитного класса в I квартале 2021 года составила 4,3 млрд рублей, а в аналогичном периоде прошлого года – 4,8 млрд рублей.

Покупать ли квартиру в 2021 году: прогноз цен на недвижимость в Московском регионе>>