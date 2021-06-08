РИАМО - 8 июн. На столичных улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», чтобы устранять последствия грозового ливня, который прошел в Москве днем, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы вода не скапливалась. Особое внимание они уделяют низинным местам и остановкам общественного транспорта.

Сверхинтенсивный точечный ливень прошел днем на северо-востоке столицы по адресам: ул. Хачатуряна и ул. Корнейчука. Некоторое время улицы были подтоплены, после вода слилась за 10 минут. Ливневая сеть в этом месте в находится в исправном состоянии и справилась с нагрузкой.

При обнаружении луж и подтоплений москвичи могут позвонить в Единый диспетчерский центр, «Мосводосток», «Гормост» или в объединение административно-технических инспекций Москвы. Также можно обратиться к окружным и муниципальным властям.

Ранее на Москву обрушился грозовой ливень и вызвал интенсивные подтопления ряда территорий.