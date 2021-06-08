РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска молодой человек на электросамокате столкнулся с легковым автомобилем, пострадавшему оказали медицинскую помощь, сообщили в ГИБДД Подольска.

Молодой человек на электросамокате столкнулся с легковым автомобилем на улице Генерала Стрельбицкого. Парню оказали разовую медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Управляя средством индивидуальной мобильности, участник дорожного движения является пешеходом и должен руководствоваться соответствующими ПДД и во время движения не создавать помех.

Очевидцы рассказали, что пострадавшему сотрудники скорой помощи перевязали голову и руку.