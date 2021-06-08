РИАМО - 8 июн. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником – Днем социального работника, а также поблагодарил их за активную и ответственную работу.

«Дорогие соцработники, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо за вашу заботу о горожанах, особенно во время пандемии. Вы проделали колоссальную работу! Помогали тем, кто не мог выйти из дома, нуждался в поддержке. Конечно, это был риск для вашего здоровья, но никто не ушел с работы», – написал мэр на своей странице в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что социальная служба города постоянно ищет новые форматы: она занимается не только адресной бытовой помощью, но и организацией досуга. Сейчас вернулись в офлайн многие активности для пожилых москвичей, в том числе клубы «Мой социальный центр».

«Все желающие занимаются тут своими хобби: рисуют, танцуют, работают в столярной мастерской, играют в шахматы. Но главное, зачем сюда приходят, – все-таки душевное общение. В клубе можно устроить праздник в теплой компании», – добавил Собянин.

До конца года в Москве будет около 25 таких клубов, заключил градоначальник.

День социального работника отмечают в России во вторник. Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина от 27 октября 2000 года.