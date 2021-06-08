РИАМО - 8 июн. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником – Днем социального работника, а также поблагодарил их за активную и ответственную работу.
«Дорогие соцработники, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо за вашу заботу о горожанах, особенно во время пандемии. Вы проделали колоссальную работу! Помогали тем, кто не мог выйти из дома, нуждался в поддержке. Конечно, это был риск для вашего здоровья, но никто не ушел с работы», – написал мэр на своей странице в «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что социальная служба города постоянно ищет новые форматы: она занимается не только адресной бытовой помощью, но и организацией досуга. Сейчас вернулись в офлайн многие активности для пожилых москвичей, в том числе клубы «Мой социальный центр».
До конца года в Москве будет около 25 таких клубов, заключил градоначальник.
День социального работника отмечают в России во вторник. Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина от 27 октября 2000 года.
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