РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Работников социальной сферы поздравили с профессиональным праздником в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Торжественное собрание в честь Дня социального работника состоялось в актовом зале администрации муниципалитета во вторник.

Участников мероприятия поприветствовали замглавы Красногорска по социальной сфере Татьяна Квасникова, депутат Мособлдумы Галина Уткина, зампред окружного совета депутатов Виталий Левченко.

«Социальные работники в день десятки раз при каждом следующем человеке пропускают ситуации через себя, расходуя свой собственный ресурс. Ищете тонкую грань как не навредить, но спасти. Спасибо вам за непростой и загадочный труд. Чем больше будет ваших успехов, тем меньше на земле будет страданий. С праздником!» - отметила Квасникова.

В ходе собрания социальным работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма администрации муниципалитета, министерства социального развития Московской области и окружного совета депутатов.

В администрации Красногорска отдел социального развития управления по социальным вопросам работает с социально незащищенными категориями граждан. ГКУ СО МО «Красногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в год посещают более 550 детей и родителей, ГБУ СО МО «Красногорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» оказывает десятки тысяч социальных услуг на дому, ГКУ МО «Красногорский центр занятости населения» содействует гражданам в поиске подходящей работы.

Управление по городскому округу Красногорск Московской области ГУ ПФР №9 по городу Москве и Московской области обслуживает в год 60 356 пенсионеров. Красногорское управление социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области помогает более 80,5 тыс. красногорцев, предоставляя 130 видов мер поддержки.