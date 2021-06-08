РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июн. Врачи Домодедова спасли 31-летнюю пациентку с острым инсультом, ей удалили ей тромб, перекрывающий кровоток в головном мозге, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в региональный сосудистый центр Домодедовской центральной городской больницы. У нее наблюдалось онемение всей левой стороны тела, а также пропала речь. Врачи выполнили ей экстренную компьютерную томографию, которая выявила острый ишемический инсульт.

«Женщина была незамедлительно доставлена в рентгеноперационную, где с помощью специального оборудования врачи удалили ей тромб, перекрывающий кровоток в головном мозге. После этого речь и двигательная активность конечностей были восстановлены. Важно, что пациентка оказалась у нас в кратчайшие сроки. Это позволило свести к минимуму риск тяжелых последствий», - сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Врачи отмечают, что инсульту подвержены люди не только старшего возраста, но и средних лет. Во многом причиной является стресс. Специалисты призывают регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, которые позволят выявить многие заболевания на ранней стадии и предотвратить их развитие.