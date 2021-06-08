РИАМО - 8 июн. Жители столицы пожаловались в соцсетях на подтопления в Москве после сильного ливня, прошедшего во вторник.

Грозовой ливень накрыл столицу в послеобеденные часы. МЧС ранее предупредило, что днем в городе будет сильный дождь, местами гроза и порывы ветра до 15 м/с.

Больше всего горожане жаловались на сильное подтопление ряда улиц в районах Бибирево и Алтуфьево.

«Дорога на переходе Лескова в Широкую превратилась в море. Думаю, сейчас там образуется огромная пробка», – сообщается в Instagram-аккаунте altufyevo_bibirevo_online.

Других горожан интересовало, как попасть домой, не промокнув.

«Тротуаров на ул. Белозерская теперь тоже нет. Просто кошмар. Как людям домой добираться?» – задается вопросом один из комментаторов.

«Наконец-то гадатели не промахнулись с погодой. Обещали ливень – получите ровно в те 15 минут, что нам надо было дойти до метро», – пишет victoria_mirabella.

Ранее власти города рекомендовали кафе и ресторанам закрыть веранды из‑за грозы и сильного ветра.