РИАМО - 8 июн. На Арбате состоялось открытие выставки фотографий #FollowMeTo The Moscow Industry, посвященных красоте и эстетике промышленных предприятий Москвы, передает корреспондент РИАМО.

Современные фотографы-художники смогли показать привычные для жителей столицы объекты промышленности под другим углом. В проекте поучаствовали 10 городских предприятий: от производителей плавленых сыров до нефтеперерабатывающего завода.

«Идея такой выставки пришла к нам спонтанно. Для нее мы пригласили специалистов извне, которые смогли дать свежий взгляд на предприятия Москвы», – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Он подчеркнул, что современное предприятие должно быть экологичным, технологичным и прибыльным.

Выставка делает акцент на работах Мурада Османна – основателя самого популярного travel-проекта #FollowMeTo. Также в создании работ приняли участие Дмитрий Киселев, Роман Манукян, Павел Огородников, Андрей Родионов, Артем Ронин, Александр Сухарев, Рустам Шагиморданов и Вадим Щербаков.

Как добавили в пресс-службе департамента, фото будут представлены на улице Арбат с 8 по 30 июня, а также на Цветном бульваре с 1 по 31 июля.