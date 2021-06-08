РИАМО - 8 июн. Если во время поедания мороженого ощущается песок во рту, это значит, что мороженое замораживали не один раз, и оно могло испортиться, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

По стандартам, размер мороженого должен указываться в граммах, а не в миллилитрах.

Если в мороженое добавляют растительные жиры, то это обязательно указывается на упаковке. Молочное и кисломолочное мороженое могут иметь не более 7,5% жира, сливочное – от 8 до 11,5%, пломбир – не менее 12%, растительное – не более 12%.

Внешне мороженое должно быть белым, но чем выше жирность, тем желтее оттенок. Если мороженое с добавкой неоднородного цвета, это означает, что натуральную добавку или краситель на заводе размешали неравномерно. Конечно, если так не задумывалось изначально.

Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Чтобы сделать закаленное мороженное, кондитерскую смесь подвергают шоковой заморозке до минус 18 градусов и поддерживают эту температуру, пока оно не дойдет до потребителя. Мягкое мороженое просто меньше хранится.

Мороженое, которое только достали из морозилки, должно откалываться, а не размазываться. Если оно замораживалось повторно, то это можно определить по ощущению песка во рту. Это мороженое менее вкусное и может вызвать расстройство пищеварения. Такое ощущение во рту вызывают мелкие кристаллики льда, которые появляются, если мороженое хоть раз нагревалось до 12-13 градусов.

При приготовлении мороженого разрешено использовать следующие стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

На упаковке мороженого обязательно должны быть указаны: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения.

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