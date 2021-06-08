РИАМО - 8 июн. Задержан житель подмосковного Орехово-Зуева, который убил своего отца ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно установлено, что утром 8 июня между подозреваемым и его 68-летним отцом произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес родственнику несколько ножевых ранений в область шеи. После совершения убийства подозреваемый сам сообщил об этом в полицию.

На допросе он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Проведен осмотр места преступления, изъят нож, назначены судебные экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователь будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.