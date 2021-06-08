РИАМО - 8 июн. Вячеслав Торсунов назначен руководителем департамента ЖКХ столицы, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Торсунов ранее занимал должность первого заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

Ранее поста руководителя департамента ЖКХ покинул Александр Соловьев. Он занимал эту должность с мая 2019 года.

Соловьев покинул пост руководителя департамента по собственной инициативе.

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