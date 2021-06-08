Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? 10 вопросов | Пройден 17 раз Начать тест

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (1/0) Что такое «вехотка»? Фото Владимир Лавров © РИА Новости Нет, это не так. Хотя слово навевает ассоциации Что-то старое, ветхое Нет, определенно нет. Хотя, если ванная у вас на кухне, такое может быть Предмет кухонной утвари Верно! Это слово употребляют жители Алтайского и Пермского краев, Новосибирской и Томской областей Может, мочалка?

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (2/0) Ну а «куржак» — это что? Фото © Точно! Так говорят в Алтайском крае, в Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях Иней, изморозь Мимо! Наглый человек, который любит покуражиться Звучит похоже, но нет Красивая большая кружка

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (3/0) «За домами такой хмызник, просто ужас!» О чем это говорит ваш товарищ? Фото Анастасия Осипова © РИАМО Нет, именно из-за хмызника там и не может никто собраться! Видимо, там собралась какая-то громкая и неприятная компания Отлично! Это слово употребляют жители Брянской и Смоленской областей О зарослях, конечно же Хорошая попытка, но нет Наверное, товарищ суеверный, и ему почудилось приведение Хорошая попытка, но нет

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (4/0) А что вы знаете о «хмызне»? Фото giphy.com © Верно! Так специальные учебные заведения называют жители Брянской области «Хмызня» — это училище Нет, это не так. Хотя название подходящее! «Хмызня» — это какая-то неприятная ситуация Нет, такого человека лучше назвать плутом или пройдохой Наверное, так говорят о хитрых и изворотливых людях

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (5/0) Жители Алтайского края говорят, что «всю зиму пурхаются в сугробах». О чем они? Фото Алексей Дружинин © РИА Новости Да, и так говорят не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской и Новосибирской областях «Пурхаться» значит «возиться, суетиться» Конечно, застревают, но «пурхаться» — это о другом Наверное, они в них застревают Хорошая версия, но нет, это не так «Пурхаться» значит «валяться», определенно

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (6/0) А что такое «султыга»? Фото © Нет, такого человека называют сквалыгой Скупой человек Жаль, но вы очень далеки от правильного ответа Это сильный мороз, стужа Да, это слово употребляют в Новосибирской области Некачественный алкоголь

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (7/0) Как вы отреагируете, если друг пригласит вас в чифаньку? Фото сайт Pixabay © Верно, это слово употребляют жители Хабаровского края Пойду с ним. «Чифанька» — это недорогое кафе с китайской едой Это, конечно, замечательно, но «чифанька» — это не клуб Откажусь, я в середине рабочей недели по клубам не хожу Нет, вас позвали не в сауну, увы «Чифанька» — это же сауна. Поэтому приглашение приму

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (8/0) Ваш коллега по работе как-то сказал, что любит анаком. О чем это он? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Нет, вы очень далеки от правильного ответа Это какое-то новомодное изобретение вроде симпл-димпл Верно, так говорят в Волгоградской, Владимирской, Ростовской, Саратовской областях и в Ставропольском крае. Кстати, еще эту лапшу в разных регионах называют «кукса», «бомжовка», «бэпэшка», «чойс» и «бичик» Он любитель лапши быстрого приготовления Нет, легкая ветрозащитная куртка — это анорак Анаком — это куртка такая

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (9/0) Что такое «пруль»? Фото giphy.com © Да! Так говорят жители Амурской и Сахалинской областей, Камчатского, Приморского и Хабаровского края Праворульный автомобиль Хорошая попытка, но нет Состояние, когда все вокруг приносит удовольствие Мимо! Так называют упорного человека

Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (10/0) Ваш знакомый часто ностальгически вспоминает тырчик. О чем он? Фото gifer.com © Да, так называют мопед в Волгоградской, Кемеровской и Саратовской областях Он говорит о своем старом мопеде Интересное предложение, но «тырчик» — это не вечеринка Он вспоминает какую-то веселую вечеринку К сожалению, «тырчик» — это не растение, хотя название красивое Думаю, он говорит про какое-то растение. Он собирал гербарий в юности

Начинающий исследователь Вы еще плохо понимаете диалектизмы, но интуитивно чувствуете, что именно хочет сказать собеседник. С людьми из соседних регионов вы сможете пообщаться без проблем, а вот перед тем, как отправиться на другой конец страны, вам следует подготовиться. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Любитель диковинок Вас не пугают сложные слова, будь то «пруль» или «кукса» — в них вы находите свою красоту и очарование. Смело отправляйтесь в путешествие по просторам нашей родины, чтобы пополнить свой словарь парой экзотических экземпляров. Фото giphy.ру © Поделиться результатом

Филолог-коллекционер В вашем походном словарике исписан уже не один десяток страниц, и вы с точностью можете сказать, что такое «тырчик» и «чифанька». Вы без труда сможете пообщаться с человеком из любого региона России. Фото gifer.com © Поделиться результатом

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