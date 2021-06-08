Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона?
10 вопросов | Пройден 17 раз
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (1/0)
Что такое «вехотка»?
Фото Владимир Лавров © РИА Новости
Что-то старое, ветхое
Нет, это не так. Хотя слово навевает ассоциации
Предмет кухонной утвари
Нет, определенно нет. Хотя, если ванная у вас на кухне, такое может быть
Может, мочалка?
Верно! Это слово употребляют жители Алтайского и Пермского краев, Новосибирской и Томской областей
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (2/0)
Ну а «куржак» — это что?
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (3/0)
«За домами такой хмызник, просто ужас!» О чем это говорит ваш товарищ?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Видимо, там собралась какая-то громкая и неприятная компания
Нет, именно из-за хмызника там и не может никто собраться!
О зарослях, конечно же
Отлично! Это слово употребляют жители Брянской и Смоленской областей
Наверное, товарищ суеверный, и ему почудилось приведение Хорошая попытка, но нет
Хорошая попытка, но нет
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (4/0)
А что вы знаете о «хмызне»?
«Хмызня» — это училище
Верно! Так специальные учебные заведения называют жители Брянской области
«Хмызня» — это какая-то неприятная ситуация
Нет, это не так. Хотя название подходящее!
Наверное, так говорят о хитрых и изворотливых людях
Нет, такого человека лучше назвать плутом или пройдохой
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (5/0)
Жители Алтайского края говорят, что «всю зиму пурхаются в сугробах». О чем они?
Фото Алексей Дружинин © РИА Новости
«Пурхаться» значит «возиться, суетиться»
Да, и так говорят не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской и Новосибирской областях
Наверное, они в них застревают
Конечно, застревают, но «пурхаться» — это о другом
«Пурхаться» значит «валяться», определенно
Хорошая версия, но нет, это не так
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (6/0)
А что такое «султыга»?
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (7/0)
Как вы отреагируете, если друг пригласит вас в чифаньку?
Пойду с ним. «Чифанька» — это недорогое кафе с китайской едой
Верно, это слово употребляют жители Хабаровского края
Откажусь, я в середине рабочей недели по клубам не хожу
Это, конечно, замечательно, но «чифанька» — это не клуб
«Чифанька» — это же сауна. Поэтому приглашение приму
Нет, вас позвали не в сауну, увы
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (8/0)
Ваш коллега по работе как-то сказал, что любит анаком. О чем это он?
Фото Пелагия Тихонова © РИАМО
Это какое-то новомодное изобретение вроде симпл-димпл
Нет, вы очень далеки от правильного ответа
Он любитель лапши быстрого приготовления
Верно, так говорят в Волгоградской, Владимирской, Ростовской, Саратовской областях и в Ставропольском крае. Кстати, еще эту лапшу в разных регионах называют «кукса», «бомжовка», «бэпэшка», «чойс» и «бичик»
Анаком — это куртка такая
Нет, легкая ветрозащитная куртка — это анорак
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (9/0)
Что такое «пруль»?
Чем «хмызник» отличается от «хмызни»? Поймешь ли ты человека из другого региона? (10/0)
Ваш знакомый часто ностальгически вспоминает тырчик. О чем он?
Он говорит о своем старом мопеде
Да, так называют мопед в Волгоградской, Кемеровской и Саратовской областях
Он вспоминает какую-то веселую вечеринку
Интересное предложение, но «тырчик» — это не вечеринка
Думаю, он говорит про какое-то растение. Он собирал гербарий в юности
К сожалению, «тырчик» — это не растение, хотя название красивое
Начинающий исследователь
Вы еще плохо понимаете диалектизмы, но интуитивно чувствуете, что именно хочет сказать собеседник. С людьми из соседних регионов вы сможете пообщаться без проблем, а вот перед тем, как отправиться на другой конец страны, вам следует подготовиться.
Любитель диковинок
Вас не пугают сложные слова, будь то «пруль» или «кукса» — в них вы находите свою красоту и очарование. Смело отправляйтесь в путешествие по просторам нашей родины, чтобы пополнить свой словарь парой экзотических экземпляров.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии