РИАМО - 8 июн. Столичным заведениям общепита рекомендуется закрыть летние веранды из-за надвигающейся на город грозы и усиления ветра, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

В Москве ожидается сильный дождь, возможны гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», – сообщили в пресс-службе.

В Московском регионе из-за грозы и сильного ветра до 13:00 10 июня продлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее МЧС также предупредило горожан о грозе, граде и сильных порывах ветра.

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