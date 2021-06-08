РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Около 200 жителей подмосковного Подольска подали заявки на социальную газификацию по программе правительства Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В апреле во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что за подводку газа до границ земельного участка люди платить не должны. АО «Мособлгаз» совместно с министерством энергетики Московской области проведена работа по внесению изменений в программу правительства региона «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», предусматривающих газификацию населенных пунктов с количеством постоянно зарегистрированных граждан от 30 человек, исходя из предельного лимита капитальных затрат на одного жителя не более 250 тыс. руб.

Так, в министерство энергетики Подмосковья направлена заявка о необходимости догазификации негазифицированных улиц газифицированных населенных пунктов округа: улицы Заречной микрорайона Климовск и улицы Васильковой деревни Федюково. С 18 мая по 2 июня были проведены сходы и даны разъяснения в 761 домовладении 56 населенных пунктов. Всего по состоянию на 31 мая от жителей округа поступило 198 заявок на газификацию.

По вопросу догазификации негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, в которых уже проложены внутригородские и внутрипоселковые распределительные сети, составлен график проведения сходов жителей и обходов домовладений для разъяснения порядка бесплатной догазификации населенных пунктов (925 домовладений).

Заявка о намерении заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка может быть представлена в бумажном виде в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа или направлена на электронную почту: komgkx.blag@yandex.ru. К ней необходимо приложить копию паспорта, доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, копию документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на домовладение или земельный участок.