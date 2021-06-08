РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Вопросы качества уборки мест общего пользования обсудили на встрече с жителями ЖК «Кореневский Форт» в Люберцах, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Василий Власов.

«Наибольшее количество комментариев о некачественной уборке подъездов поступило в социальные сети от жителей ЖК «Кореневский Форт» в адрес УК ООО «Теплолюб». В связи с этим провел встречу с жителями по вопросам работы управляющей организации. На ней рассмотрели наиболее актуальные темы обслуживания и содержания жилого фонда, уборки придомовой территории и подъездов», - уточнил Власов.

Участники встречи осмотрели территорию жилого квартала. Все вопросы и пожелания приняты в работу.

«Повторный выезд для контроля выполнения всех заявок в ЖК «Кореневский Форт» состоится в субботу, 12 июня», - добавил Власов.