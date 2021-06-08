РИАМО - 8 июн. Студенты, аспиранты, молодые ученые и исследователи из Московской области могут стать участниками III Форума молодых политологов России «Дигория», сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Экспертным институтом социальных исследований.

Форум, который пройдет с 4 по 10 июля в Сочи, станет площадкой для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.

Образовательная программа форума состоит из трех профильных направлений: научно-исследовательский трек (формирование научно-исследовательских коллективов, сообщества аналитиков-аудиторов); политико-коммуникационный трек (подготовка сообщества коммуникаторов – медиаторов политической повестки); политико-технологический трек (создание молодежного профессионального сообщества политических технологов-идеологов-визионеров).

Конкурсный отбор участников форума проводится в заочной форме в два этапа. Первым этапом является подача заявок для участия через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»: grants.myrosmol.ru/events/b745f4d7-fc5e-48a5-9387- ed5a777c4450.

Второй этап конкурсного отбора проходит на сайте форума: digoriya.ru/reg/. Регистрация на первый этап закрывается 13 июня, второй этап – 14 июня.

Кроме того, с целью выявления и поощрения лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере, проводится прием заявок на соискание I Национальной премии молодых политологов России «Дигория».

Подача заявок на соискание премии осуществляется на сайте: digoriya.ru/award до 11 июня по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».