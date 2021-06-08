РИАМО - 8 июн. В Московской области 65 лицензированных перевозчиков строительных отходов включены в официальный реестр Подмосковья, в список добавлено еще 9 аккредитованных перевозчиков, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
С каждым транспортировщиком из реестра, размещенного на сайте ведомства, заключено официальное соглашение. Они являются участником информационного взаимодействия системы «Электронный талон», строго отслеживаются по маршрутам и транспортируют строительные отходы только на утвержденные площадки».
Стройотходы запрещено размещать на придомовых контейнерных площадках и в баках, предназначенных для твердых коммунальных отходов.
К строительным отходам относятся остатки сырья, материалов, изделий и иных продуктов, образующихся при ремонте квартир, домов, а также реконструкции и сносе зданий объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.
Подмосковье заключило на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере переработки стройотходов>>
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