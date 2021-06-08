РИАМО - 8 июн. Питье перекиси водорода и соды, которые якобы могут помочь при Covid-19, скорее приведет к болям в животе и тошноте, чем принесет пользу, сообщил врач-терапевт Георгий Сапего.

Несмотря на молодость заболевания у коронавируса уже появились народные способы лечения и профилактики – с помощью перекиси водорода и соды.

«Если принять внутрь немного перекиси водорода, то она очень быстро нейтрализуется при контакте с полостью рта, слюной, пищеводом и желудком. Если ее окажется больше, чем допустимо, то в худшем случае будет боль в животе, тошнота или рвота», – сказал Сапего в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что те несколько миллиграммов кислорода, которые содержатся в нескольких каплях перекиси, как рекомендует народная медицина, ничего не стоят, потому что ежедневно человек потребляет почти 1 кг кислорода.

Врач отметил, что способность соды влиять на кислотно-щелочной баланс в организме не поможет при лечении коронавируса. Чтобы ощелачивать организм, соду принимают спортсмены. Но ее можно принимать только людям с крепким здоровьем.

«Никакой пользы в быту больной человек от такого ощелачивания организма не получит. Ощелачивать больного человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо. Это не домашнее лечение», – заключил Сапего.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>