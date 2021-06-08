РИАМО - 8 июн. Людям, которые привились от коронавирусной инфекции с помощью препарата «Спутник V», может надобиться ревакцинация другим препаратом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев отметил, что в настоящее время в этой области проводятся исследования, однако после вакцинации «Спутник V» людям может понадобиться ревакцинация препаратами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».

Вакцина «Спутник V» была разработана специалистами НИЦ имени Гамалеи. Препарат стал первым лекарством, которое прошло госрегистрацию. Вакцина вышла в гражданский оборот после того, как были проведены ее клинические исследования.

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