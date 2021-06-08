РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В Подольске продолжается ремонт 6 помещений «Почты России» в соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева, завершить работы планируется к 1 июля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В помещениях полностью проведен демонтаж, возведены новые перегородки, выполнены все электромонтажные работы, начата чистовая отделка. Напольное и стеновые покрытия сделают по бренд-буку, предоставленному «Почтой России». В помещениях будут удобные клиентские залы, соответствующие требованиям программы «Доступная среда».

Губернатор поставил задачу завершить все работы к 1 августа, но контрактами предусмотрен срок сдачи до 1 июля.

Всего в Подольске 27 почтовых отделений. На ремонт 6 отделений, находившихся в ненадлежащем состоянии, решением совета депутатов было выделено 15 млн рублей. По результатам торгов образовалась экономия - подрядчики согласились провести ремонт за 10 млн руб. Полученная экономия будет направлена на другие социальные программы.