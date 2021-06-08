РИАМО - 8 июн. Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена по сравнению с 2016 годом стали получать в 8 раз больше заявок на сопровождение инвалидов в метро и даже за его пределы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ежедневно сотрудники ЦОМП принимают в среднем 133 обращения на сопровождение. Всего помощь получили уже более 1 млн человек.

Инспекторы сопроводили более 125 тыс. слабовидящих и слабослышащих, более 406 тыс. детских групп, помогли более чем 13 тыс. инвалидов-колясочников.

С 2016 года в Мосметро стало в 6 раз больше станций с напольной световой сигнализацией, в 1,3 раза больше станций с шуц-линиями, а также в 1,8 раза увеличилось количество вестибюлей с широким турникетом для багажа или коляски.

Помимо этого, в метро стало в 6 раз больше мобильных гусеничных подъемников, в 1,9 раза больше станций с лифтами. На 45 станциях установили звуковые маячки для ориентации слабовидящих, а 12 станций оборудовали индукционными петлями, чтобы слабослышащие могли общаться с кассирами.

Ежедневно задействовано около 100 инспекторов ЦОМП. Также они помогают добраться до социальных учреждений за пределами метро. Сейчас они сопровождают инвалидов до 138 объектов.

В 2021 году ЦОМП стал победителем международной премии Communitas Awards в номинации «Высокое качество корпоративной социальной ответственности».