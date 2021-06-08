РИАМО - 8 июн. Во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к социальным сотрудникам мегаполиса с поздравлением и словами благодарности, сообщает «Вечерняя Москва».

Во вторник в РФ отмечается День социального работника.

«Сегодня я хочу поздравить всех работников социальной сферы с профессиональным праздником и поблагодарить за ваш нелегкий, но очень нужный городу труд. Вы посвятили себя ответственному делу, требующему полной отдачи, — искренней заботе о людях», – сказала Ракова.

Она добавила, что столичная социальная сфера трансформируется каждый день, а за 30 лет – сильно изменилась. В настоящее время в мегаполисе развивается проактивный подход к оказанию помощи. Кроме того, во главе находятся потребности человека, которому нужна поддержка.

Ракова отметила, что особо заметным труд сотрудников социальной сферы стал с приходом в РФ пандемии Covid-19. Весной 2020 года коронавирус стал причиной перестроить работу соцработников и найти силы и ресурсы на помощь гражданам в трудностях, вызванных пандемией.

По словам Раковой, к основным вещам в работе человека такой профессии относятся открытость, искренность и любовь к людям. Кроме того, социальные работники обладают добрым сердцем и состраданием.

Заместитель мэра поблагодарила профессионалов за их добросовестный труд, самопожертвование и неравнодушие, а также пожелала им крепкого здоровья и благополучия.

В настоящее время в столице мерами социальной поддержки пользуется свыше 4 млн человек.