РИАМО - 8 июн. Александра Старикова назначили руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, ранее он исполнял обязанности руководителя ведомства, сообщает ТАСС.

Документ о назначении Старикова подписал президент России Владимир Путин. Стариков будет управлять главком 5 лет.

По данным СМИ, Стариков родился в Ташкенте. Окончил Ташкентский госуниверситет, после чего начал работать в органах прокуратуры. Стариков занимал различные должности в Балтийской, Западной и Калининградской транспортных прокуратурах.

В сентябре 2007 года Старикова назначили на должность заместителя руководителя Следственного управления СК при прокуратуре РФ по Калининградской области. В 2011 году он стал первым заместителем руководителя СК РФ по Калининградской области, а с 22 апреля 2013 года исполнял обязанности руководителя этого управления. С марта 2014 года Стариков возглавлял следственное управление в Республике Алтай.