РИАМО - 8 июн. Сильный ливень с грозой разразились на северо-западе столицы, при этом воздух теплый, передает корреспондент РИАМО.

Слышны редкие раскаты грома. Ветер слабый. Дождь сильный, но постепенно стихает. Ветер слабый, но усиливается.

Также в воздухе летает аллергенный пух растений.

Ранее МЧС предупредило, что днем в Москве будет сильный дождь, местами гроза и порывы ветра до 15 м/с. Синоптики ожидают, что непогода продлится по 10 июня.

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