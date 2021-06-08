РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В нынешнем году в многоквартирных домах городского округа Люберцы планируется заменить 87 лифтов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На сегодня в округе заменили 56 лифтов, в работе находятся еще 15. Всего в городском округе планируется обновить 87 лифтов в 24 жилых домах. Графики работ и списки МКД, в которых проведут ремонт, размещены на официальном сайте администрации люберцы.рф и сайтах управляющих компаний», - отметил Ружицкий.

Кроме того, в горокруге продолжается ремонт подъездов, его планируется провести в 115 многоквартирных домах.

«В 40 подъездах из 230 уже выполнили ремонт, в работе 78 подъездов», - уточнил глава муниципалитета.